В Самаре водитель «Лексуса» сбил школьника, который вышел из трамвая

В Железнодорожном районе Самары водитель автомобиля Lexus NX 200 сбил 14-летнего ребенка. Произошло это в субботу, 1 ноября 2025 года, в районе 22:00. За рулем машины была 48-летняя женщина, она ехала по улице Тухачевского. Школьник вышел на остановке из вагона трамвая, когда его сбила иномарка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
«14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.
В больнице школьника осмотрели и отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту аварии.
