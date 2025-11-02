Ричмонд
В Самаре водитель «Лексуса» сбил школьника, который вышел из трамвая

Женщина на «Лексусе» сбила 14-летнего подростка в Железнодорожном районе Самары. Мальчика с места ДТП увезли в больницу.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары водитель автомобиля Lexus NX 200 сбил 14-летнего ребенка. Произошло это в субботу, 1 ноября 2025 года, в районе 22:00. За рулем машины была 48-летняя женщина, она ехала по улице Тухачевского. Школьник вышел на остановке из вагона трамвая, когда его сбила иномарка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

В больнице школьника осмотрели и отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Напомним, в Самарской области 31 октября произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика протаранил магазин около дороги. Мужчина, который был за рулем машины, в больнице.