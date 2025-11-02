В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживают 48 рейсов

Ограничения на прием и выпуск в аэропорту Геленджика были введены в 22:55 мск, Сочи и Краснодара — в 23:41 мск в субботу. Прием и выпуск самолетов возобновился в 08:05 мск в воскресенье.
В аэропорту Геленджика задерживаются два рейса компании «Аэрофлот» сообщением с Москвой, по одному на прилет и на вылет.
В воздушной гавани Краснодара вылета в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск ожидают три рейса «Аэрофлота», «Победы» и «Сибири» соответственно. Также задерживается шесть рейсов авиакомпаний «Ред Вингс», «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь», прилетающие из Махачкалы, Екатеринбурга, Дубая, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Рейс компании «Ютэйр» из Москвы отменен.
В аэропорту Сочи задерживаются 17 рейсов авиакомпаний «Ред Вингс», «Икар», «Ютэйр», «Аэрофлот», «Победа», «Северный ветер», «Россия» и «Сибирь» на вылет в Ереван, Батуми, Стамбул, Магнитогорск, Сургут, Самара, Тюмень, Казань, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь. Прилета ожидают 20 рейсов компаний «Ред Вингс», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Икар», «Победа», «Россия», «Ютэйр», «Северный ветер», «Азимут», «Ямал» сообщением Тель-Авив, Алма-Ата, Анталья, Ереван, Махачкала, Минеральные Воды, Курган, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Нижневартовск, Москва, Магнитогорск, Салехард, Самара, Челябинск, Сургут. Отменен один рейс компании «Азимут» из Пензы.