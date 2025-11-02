Ричмонд
На административное здание в Воронежской области упали части беспилотника

Строение получило незначительные повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Одно из административных зданий в Воронежской области получило «незначительные повреждения» в результате ночной украинской беспилотной атаки, сообщил в мессенджерах губернатор Александр Гусев.

По его словам, на здание упали фрагменты БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет, подчеркнул чиновник.

Гусев отметил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили пять украинских беспилотников в одном городском округе и трех районах региона. Информацию о количестве перехваченных БПЛА подтвердило и Минобороны РФ.

