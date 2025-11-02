МВД пресекло работу Telegram-бота по распространению данных граждан РФ

Сотрудники УБК МВД пресекли деятельность Telegram-бота по распространению личных сведений граждан России. Организатора уже задержали. Об этом информирует в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Функционирование одного из крупнейших русскоязычных телеграм-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли», — следует из ее поста.
В полиции ТАСС рассказали, что речь идет о боте Userbox, задержан его организатор Игорь Морозкин. Волк уточнила, что сервис занимался обработкой больших объемов информации, полученных в ходе утечек из разных источников. Пользователи могли получать по запросу сведения о месте жительства, работе, доходах и другое. Дешевая подписка делала доступ к этим сведениям открытым для широкой аудитории.
Также зафиксированы случаи, когда мошенники применяли бота для кражи денег. Известно, что доходы бота составляли от 13 до 16 миллионов рублей ежемесячно. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статьям 272.1 ч. 5 и ч. 6 УК РФ.
В Санкт-Петербурге уже задержали мужчину, которого считают создателем и администратором ресурса. Во время обысков в доме подозреваемого нашли различную технику, переписку, базы данных, документы по администрированию и серверное оборудование в дата-центре. Общий объем изъятых материалов превысил 40 терабайт.
Ранее в Петербурге полиция задержала мужчину, который помогал аферистам воровать деньги. Последней жертвой мошенников стала пенсионерка.