МВД пресекло работу Telegram-бота по распространению данных граждан РФ

В полиции ТАСС рассказали, что речь идет о боте Userbox, задержан его организатор Игорь Морозкин. Волк уточнила, что сервис занимался обработкой больших объемов информации, полученных в ходе утечек из разных источников. Пользователи могли получать по запросу сведения о месте жительства, работе, доходах и другое. Дешевая подписка делала доступ к этим сведениям открытым для широкой аудитории.