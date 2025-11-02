Ричмонд
Боец «Ахмата» спас пятерых сослуживцев, приняв удар на себя

Военнослужащий батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным «Кот» спас пятерых сослуживцев на Харьковском участке фронта, приняв на себя удар оптоволоконного дрона ВСУ. Об этом сообщает боец подразделения с позывным «Мужик», действующего в составе группировки войск «Север».

Военнослужащий «Ахмата» принял на себя удар оптоволоконного дрона ВСУ.

«Моментально “Кот” погиб. Получается, он весь удар принял на себя», — приводят слова бойца РИА Новости. Уточняется, что украинские военные применили оптоволоконный дрон, на который не действуют средства радиоэлектронной борьбы.

Как уточнил сослуживец погибшего, перед атакой несколько оптоволоконных дронов упали рядом с машиной. «Кот» постоянно предупреждал товарищей о приближении беспилотников, и когда увидел новый БПЛА, летящий прямо в автомобиль, подался вперед, приняв основной удар на себя. Боец погиб мгновенно, остальные военнослужащие получили лишь незначительные ранения — двое осколков размером со спичечную головку. У погибшего осталась бабушка, которая его воспитывала.

Инцидент произошел на фоне интенсивных боевых действий в Харьковской области, где украинские военные активно применяют оптоволоконные дроны, не подверженные радиоэлектронному подавлению. Ранее в этом регионе украинские военнослужащие неоднократно предпринимали попытки сдаться в плен из-за нехватки провизии и поддержки командования, однако некоторые из них были уничтожены собственными беспилотниками.

