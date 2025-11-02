Лодка с людьми перевернулась на Оби в Новосибирской области, один человек погиб

По предварительной информации, 1 ноября 2025 года маломерное судно с четырьмя людьми на борту перевернулось во время движения по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района. В результате инцидента все находящиеся в лодке люди оказались в воде. Как установили следователи, один человек погиб, ещё одному удалось спастись без серьёзных последствий для здоровья, а местонахождение двоих в настоящее время остаётся неизвестным.