В Азербайджане произошли два землетрясения магнитудами более 3

В Азербайджане произошли два землетрясения магнитудами 3,1 и 3,4 с промежутком в несколько часов. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук.
Подземные толчки зарегистрировали в Исмаиллинском районе: в 02:50 (01:50 мск) и «спустя несколько часов», проинформировали в центре. В обоих случаях очаг землетрясений находился на глубине в 4 километра.
К слову, ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о возможности 10-балльных землетрясений в отдельных районах Камчатки.