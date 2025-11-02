Мадуро просит помощи у Путина: как и чем Россия сможет защитить Венесуэлу от нападения США

В шести венесуэльских школах с 2024 года начали преподавать русский язык как второй иностранный. Также растет интерес к Венесуэле и у российских туристов. За 2024 год эту страну посетили 45 тысяч россиян, что на 30% больше, чем годом ранее. Число венесуэльцев, приезжающих в Россию, выросло в полтора раза.