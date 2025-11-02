Челябинская прокуратура постучалась в больницу, где задолжали за лекарства семь миллионов рублей

Районная больница города Аши (Челябинская область) полностью погасила задолженность перед поставщиками на сумму свыше семи миллионов рублей после проверки прокуратуры. Эти деньги медицинское учреждение ранее не выплатило предпринимателям за поставку продуктов питания, лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания медпомощи. Об этом говорится в telegram-канале надзорного ведомства.