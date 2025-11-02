Челябинская прокуратура постучалась в больницу, где задолжали за лекарства семь миллионов рублей

Больница погасила долги перед поставщиками после вмешательства прокурора.
Районная больница города Аши (Челябинская область) полностью погасила задолженность перед поставщиками на сумму свыше семи миллионов рублей после проверки прокуратуры. Эти деньги медицинское учреждение ранее не выплатило предпринимателям за поставку продуктов питания, лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания медпомощи. Об этом говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
«Установлено, что ГБУЗ “Районная больница г. Аша” имеет задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным государственным контрактам на общую сумму свыше семи млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед хозяйствующими субъектами полностью погашена», — говорится в сообщении.
Прокурор внес главному врачу учреждения представление об устранении нарушений закона. Руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее надзорное ведомство установило, что районная больница села Долгодеревенское неправильно направляла заявки на закупку лекарств в региональный минздрав. В результате этого 39 пациентов не получали назначенные им жизненно важные препараты, включая средства для профилактики инсульта и лечения нарушений сердечного ритма.