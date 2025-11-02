Ричмонд
Мужчина швырнул маленькую собаку в стену в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина проявил агрессию по отношению к маленькой собаке и бросил ее в стену после того, как животное один раз гавкнуло. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Автово, где подросток возвращался с прогулки со своим питомцем и заходил в подъезд дома на улице Маршала Говорова. Когда собака гавкнула на выходившую из лифта девушку, за происходящим наблюдал неизвестный мужчина.

По словам очевидцев, он грубо сказал хозяину «держи свою собаку, а то она не доедет», после чего схватил питомца за поводок и бросил о стену. Владелец животного обратился в полицию, передает Telegram-канал.

Ранее другой мужчина зарезал собаку во дворе дома в Лобне. Он ударил животное острым предметом в область брюха. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ему предъявили обвинение, а позднее избрали меру пресечения.

Кроме того, суд в Москве назначил наказание Михаилу Пичугину, признав его виновным в убийстве чужой собаки породы эрдельтерьер. Мужчина должен посещать обязательные работы на срок 200 часов.