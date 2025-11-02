В Беларуси вор украл $180 тысяч у пенсионера, зная всего одну важную деталь

Пропажу денег пенсионер обнаружил не сразу, поэтому вор успел потратить часть украденного, купив дорогое авто, мотоцикл и экипировку, а также потратив чужие деньги на развлечения и аренду транспорта. Но все же большая часть украденной суммы была возвращена потерпевшему.