В Беларуси вор украл $180 тысяч у пенсионера, зная всего одну важную деталь

Милиция раскрыла подробности кражи $180 тысяч у пенсионера в Воложинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воложинском районе у пенсионера украли 180 тысяч долларов. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию обратился 68-летний пенсионер, заявивший, что у него из дома пропали 180 тысяч долларов. В течении суток правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого.

Вором оказался 31-летний житель Минска. Мужчина раньше работал у пенсионера и знал одну важную деталь — где белорус хранит ключи от входной двери дома.

— В отсутствии хозяина фигурант проник в жилище и забрал сбережения, — сообщили в пресс-службе МВД.

Пропажу денег пенсионер обнаружил не сразу, поэтому вор успел потратить часть украденного, купив дорогое авто, мотоцикл и экипировку, а также потратив чужие деньги на развлечения и аренду транспорта. Но все же большая часть украденной суммы была возвращена потерпевшему.

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

