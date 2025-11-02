Ричмонд
В Башкирии скончался мужчина, пострадавший в пожаре

В Башкирии не удалось спасти мужчину, который пострадал в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии скончался 61-летний мужчина, пострадавший в пожаре. Напомним, трагедия случилась в селе Рощинский Стерлитамакского района утром 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже.

Несмотря на оперативные действия пожарных, эвакуировавших 15 человек, двух жильцов спасти не удалось. 58-летняя женщина была найдена без признаков жизни еще на месте происшествия. 61-летнего мужчину срочно госпитализировали.

— Врачи делали все, что могли, но, к сожалению, пострадавший мужчина скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

