В Башкирии скончался мужчина, пострадавший в пожаре

В Башкирии скончался 61-летний мужчина, пострадавший в пожаре. Напомним, трагедия случилась в селе Рощинский Стерлитамакского района утром 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже.
Несмотря на оперативные действия пожарных, эвакуировавших 15 человек, двух жильцов спасти не удалось. 58-летняя женщина была найдена без признаков жизни еще на месте происшествия. 61-летнего мужчину срочно госпитализировали.
— Врачи делали все, что могли, но, к сожалению, пострадавший мужчина скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.