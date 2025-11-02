В Воронеже закрыли опасный аэродинамический комплекс на Московском проспекте

В ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства, выяснили, что объект на Московском проспекте функционировал с серьезными нарушениями. В частности, у владельцев даже не было разрешения на ввод в эксплуатацию.



Комплекс располагался в объекте незавершенного строительства, что создавало прямую угрозу для жизни и здоровья посетителей.



Отсутствие разрешительной документации означало, что безопасность конструкции и соответствие помещения установленным стандартам не проверялись. Прокуратура района обратилась в суд с требованием запретить деятельность комплекса до устранения всех нарушений. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа и обязал индивидуального предпринимателя приостановить работу аэродинамического комплекса.



Владелец объекта сможет возобновить деятельность только после получения всего комплекса необходимых документов, подтверждающих безопасность сооружения для посетителей.