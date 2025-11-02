Часть крыши рухнула с жилого дома на припаркованные машины под Новосибирском

Инцидент произошел в Коченево, от удара у одной из иномарок даже открылся багажник.
Во время сильного ветра первого ноября в поселке Коченево сорвало железные листы и доски с крыши. Обломки рухнули прямо на три автомобиля, стоявшие на парковке.
Сильнее всего пострадала Mazda Familia — от удара у нее даже открылся багажник, сообщает «АСТ-54 Black».
Владельцы поврежденных автомобилей в спешке выбежали на улицу, чтобы оценить ущерб.
На месте происшествия быстро собрались жильцы дома, обеспокоенные случившимся. Кто-то пытался успокоить пострадавших, другие звонили в управляющую компанию и экстренные службы. Специалисты, прибывшие на место, оцепили территорию и начали обследование поврежденной крыши.
Предварительная причина обрушения — сильный порыв ветра, который не выдержала ветхая конструкция крыши.