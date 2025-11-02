В Волгограде произошло ночное ДТП с участием трех машин

Ранним утром 1 ноября в Советском районе Волгограда произошла серьезная авария. Инцидент случился примерно в три часа ночи на улице Авиаторской, рядом с домом № 3, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным, на дороге произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марок «Фольксваген Поло», «Чанган» и «Митсубиси Лансер». В результате столкновения пострадали люди. Троих пассажиров, которые находились в салоне автомобиля «Фольксваген», с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося.