В Волгограде произошло ночное ДТП с участием трех машин

По предварительным данным, на дороге произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марок «Фольксваген Поло», «Чанган» и «Митсубиси Лансер». В результате столкновения пострадали люди. Троих пассажиров, которые находились в салоне автомобиля «Фольксваген», с травмами доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.