Появились фото сгоревшего банного комплекса в Омске

На момент пожара здание еще не успели достроить.

Источник: МЧС РФ

В Омске горел банный комплекс ночью 1 ноября 2025 года. Об этом в воскресенье, 2 ноября 2025 года, рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

«В Ленинском округе горел строящийся банный комплекс. Возгорание на 240 “квадратах” ликвидировал 21 сотрудник МЧС России, задействовав 6 единиц техники. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Открытое горение было ликвидировано после 5 утра, по данным спасателей.

Дознаватели МЧС России, как заявляется, устанавливают причину пожара.

На фото, предоставленном ведомством, показано, что помещение серьезно пострадало внутри от пожара.