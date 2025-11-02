Появились фото сгоревшего банного комплекса в Омске

В Омске горел банный комплекс ночью 1 ноября 2025 года. Об этом в воскресенье, 2 ноября 2025 года, рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.
«В Ленинском округе горел строящийся банный комплекс. Возгорание на 240 “квадратах” ликвидировал 21 сотрудник МЧС России, задействовав 6 единиц техники. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Открытое горение было ликвидировано после 5 утра, по данным спасателей.
Дознаватели МЧС России, как заявляется, устанавливают причину пожара.
На фото, предоставленном ведомством, показано, что помещение серьезно пострадало внутри от пожара.