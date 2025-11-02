В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
«По данным следствия, 2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены тела 40-летнего мужчины и двух детей возрастом 13 и 9 лет со следами термического воздействия», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Следственным органами назначены судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.