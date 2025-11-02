В Ростовской области в пожаре погиб мужчина, его мать спаслась

В Ростовской области на пожаре в частном доме погиб человек. Чрезвычайное происшествие произошло в ночное время в городе Новошахтинске на улице Эстонской.
По информации, предоставленной главным управлением МЧС России по региону, в горящем здании находились двое: 52-летний мужчина и его мать. Пожилая женщина смогла самостоятельно покинуть дом и сообщить о возгорании спасателям.
Во время ликвидации открытого горения, которое охватило 40 квадратных метров, огнеборцы обнаружили тело мужчины. Спасти его жизнь не удалось — предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Для тушения пожара были задействованы семь сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники.
Ведомство напомнило дончанам о соблюдении правил пожарной безопасности: не курите в постели, всегда полностью тушите сигареты и помните, что ваша безопасность — это ваша личная ответственность.