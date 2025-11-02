Ричмонд
В Ростовской области в пожаре погиб мужчина, его мать спаслась

В частном доме под Ростовом в пожаре погиб 52-летний мужчина.

Источник: МЧС по Ростовской области

В Ростовской области на пожаре в частном доме погиб человек. Чрезвычайное происшествие произошло в ночное время в городе Новошахтинске на улице Эстонской.

По информации, предоставленной главным управлением МЧС России по региону, в горящем здании находились двое: 52-летний мужчина и его мать. Пожилая женщина смогла самостоятельно покинуть дом и сообщить о возгорании спасателям.

Во время ликвидации открытого горения, которое охватило 40 квадратных метров, огнеборцы обнаружили тело мужчины. Спасти его жизнь не удалось — предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Для тушения пожара были задействованы семь сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники.

Ведомство напомнило дончанам о соблюдении правил пожарной безопасности: не курите в постели, всегда полностью тушите сигареты и помните, что ваша безопасность — это ваша личная ответственность.