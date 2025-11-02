В Самарканде водитель легковушки уснул за рулём и столкнулся с автобусом

По предварительным данным, водитель автомобиля Cobalt, двигаясь по улице, заснул за рулём, в результате чего потерял управление транспортным средством. Машина врезалась в металлическое ограждение после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Asiastar, двигавшимся по своей полосе.