Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарканде водитель легковушки уснул за рулём и столкнулся с автобусом

Vaib.uz (Узбекистан. 2 ноября). В Самарканде утром 2 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и общественного транспорта. По информации местного управления безопасности дорожного движения, авария случилась около 06:10 на улице Шохизинда, проходящей по территории махалли «Афросиаб».

Источник: Vaib.Uz

По предварительным данным, водитель автомобиля Cobalt, двигаясь по улице, заснул за рулём, в результате чего потерял управление транспортным средством. Машина врезалась в металлическое ограждение после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Asiastar, двигавшимся по своей полосе.

В момент столкновения в автобусе не было пассажиров. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Оба транспортных средства получили повреждения.

В настоящее время по факту происшествия проводится предварительная проверка сотрудниками городского отдела внутренних дел.