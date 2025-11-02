Мстительный омич не смог простить маневр на дороге и разгромил машину обидчицы

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

40-летняя омичка оставила свой автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома по улице Красный путь, а утром его не узнала. Неизвестные порезали покрышки, в лобовое стекло устрашающе воткнули топор.

Женщина обратилась в полицию, и там вандала оперативно нашли. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель города Омска.

На допросе мужчина объяснил мотивы своего странного поступка. Как он рассказал, автомобиль, который он в ярости разгромил, ранее якобы подрезал его машину на дороге. Лица водителя он не разглядел, но обиду затаил крепко. Выследил, где паркуется машина, вооружился ножом и топором, дождался ночи и разгромил ее.

На допросе задержанный также заявил, что сейчас в своем необузданном поступке расскаивается. Возможно потому, что ему грозит статья за повреждение чужого имущества. Впрочем, как уточнили в полиции, окончательное процессуальное решение пока не принято, необходимые проверочные мероприятия продолжаются.