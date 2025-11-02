Мстительный омич не смог простить маневр на дороге и разгромил машину обидчицы

На допросе мужчина объяснил мотивы своего странного поступка. Как он рассказал, автомобиль, который он в ярости разгромил, ранее якобы подрезал его машину на дороге. Лица водителя он не разглядел, но обиду затаил крепко. Выследил, где паркуется машина, вооружился ножом и топором, дождался ночи и разгромил ее.