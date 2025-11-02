На воронежской дороге увяз в грязи грузовик из Ростова

На трассе в Воронежской области попал в безвыходное положение 38-летний водитель из Таганрога Ростовской области. Управляя автомобилем «ГАЗ 300927», мужчина доверился навигатору и заехал не в ту сторону, оказавшись в Новохоперском районе. Водитель съехал на грунтовую дорогу и попытался развернуться, но увяз в грязи.