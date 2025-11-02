Ричмонд
На воронежской дороге увяз в грязи грузовик из Ростова

Водителя грузовика вытащили из западни сотрудники воронежской ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Воронежской области попал в безвыходное положение 38-летний водитель из Таганрога Ростовской области. Управляя автомобилем «ГАЗ 300927», мужчина доверился навигатору и заехал не в ту сторону, оказавшись в Новохоперском районе. Водитель съехал на грунтовую дорогу и попытался развернуться, но увяз в грязи.

Ростовчанин позвонил на телефон единой дежурно-диспетчерской службы и сообщило своей проблеме. На помощь ему отправились сотрудники местного отдела Госавтоинспекции.

Полицейские прибыли на место и помогли водителю выбраться на дорогу, чтобы продолжить путь. Мужчина от души поблагодарил стражей дорог за неравнодушное отношение и своевременное оказание помощи!