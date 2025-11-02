В Слюдянском районе перевернулась фура

На трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе произошло очередное ДТП с участием большегруза. Авария случился 2 ноября около 8 часов утра на подъезде к рабочему поселку Култук. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, по предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, что привело к опрокидыванию авто.
— Полицейские напоминают участникам дорожного движения, что участок Култукского тракта (трассы Р-258 «Байкал») от Иркутска до Слюдянки считается одним из самых опасных и сложных в стране, — поделились полицейские.
В результате аварии было повреждено дорожное ограждение. В связи с участившимися случаями ДТП с большегрузами, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и проявлять повышенную бдительность при управлении транспортными средствами.