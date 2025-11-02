В Слюдянском районе перевернулась фура

На трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе произошло очередное ДТП с участием большегруза. Авария случился 2 ноября около 8 часов утра на подъезде к рабочему поселку Култук. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, по предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, что привело к опрокидыванию авто.