В Новосибирске ребёнок застрял в пластиковом горшке

Сегодня экипаж «Вега-2» пришёл на помощь очаровательному двухлетнему ребёнку, который решил исследовать мир, надев на голову пластиковый горшок.

Источник: Соцсети

Спасатели аккуратно разобрали элементы горшка и сняли его с головы малыша, не вызывая у него страха или тревоги. Об этом сообщает Спасатели МАСС.

Дети исследуют окружающий мир через ощущения и эксперименты, и иногда это проявляется в попытках надеть на себя необычные предметы. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие: тревога родителей передаётся ребёнку и усиливает его страх.

Спасатели советуют родителям сохранять позитивный настрой и создавать безопасную, спокойную атмосферу, чтобы дети чувствовали себя уверенно и защищённо. Следует держать подальше опасные предметы, такие как пакеты и мешочки, и помогать малышу понимать окружающий мир через безопасные игры и эксперименты.

Помните: дети — это чудо, которое нужно окружать любовью, вниманием и поддержкой, помогая им расти счастливыми и уверенными в себе.