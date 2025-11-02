В Новосибирске ребёнок застрял в пластиковом горшке

Спасатели аккуратно разобрали элементы горшка и сняли его с головы малыша, не вызывая у него страха или тревоги. Об этом сообщает Спасатели МАСС.
Дети исследуют окружающий мир через ощущения и эксперименты, и иногда это проявляется в попытках надеть на себя необычные предметы. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие: тревога родителей передаётся ребёнку и усиливает его страх.
Спасатели советуют родителям сохранять позитивный настрой и создавать безопасную, спокойную атмосферу, чтобы дети чувствовали себя уверенно и защищённо. Следует держать подальше опасные предметы, такие как пакеты и мешочки, и помогать малышу понимать окружающий мир через безопасные игры и эксперименты.
Помните: дети — это чудо, которое нужно окружать любовью, вниманием и поддержкой, помогая им расти счастливыми и уверенными в себе.