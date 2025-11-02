В Москве члены банды автодилеров получили до 6,5 лет за хищение 30 млн рублей

Злоумышленники также заполняли кредитные заявки на сумму, превышающую указанную в договоре, и предоставляли их клиентам на подпись. В случае отказа от сделки они угрожали обращением в правоохранительные органы. В деле более двух десятков потерпевших. Никто из осужденных не признал вину и не возместил ущерб.