Два иностранных судна загорелись в Туапсе при атаке БПЛА

Во время ночной атаки беспилотников на Туапсе в порту были повреждены два иностранных гражданских судна, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

При падении обломков БПЛА на судах начался пожар, но «в настоящее время все очаги возгорания потушены», уточнили в оперштабе. Среди членов экипажа пострадавших нет.

При атаке дронов в Краснодарском крае были также повреждены частные дома и квартиры в Туапсе, Геленджике и Анапе. В Туапсе и Новороссийске утром 2 ноября снова объявлена угроза атаки БПЛА. Работают системы противовоздушной обороны, жителям рекомендовано оставаться дома.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
