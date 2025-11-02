Два иностранных судна загорелись в Туапсе при атаке БПЛА

При падении обломков БПЛА на судах начался пожар, но «в настоящее время все очаги возгорания потушены», уточнили в оперштабе. Среди членов экипажа пострадавших нет.
При атаке дронов в Краснодарском крае были также повреждены частные дома и квартиры в Туапсе, Геленджике и Анапе. В Туапсе и Новороссийске утром 2 ноября снова объявлена угроза атаки БПЛА. Работают системы противовоздушной обороны, жителям рекомендовано оставаться дома.
