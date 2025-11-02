Хотели согреться: назвали причину фатального пожара в Волгограде

Огонь занялся около четырех утра 1 октября. 59-летний хозяин дома погиб, его 54-летняя сожительница проснулась, почувствовав запах дыма и смогла выбраться из охваченного пламенем строения.
«По выводам специалистов, очаг возгорания находился в зоне расположения электрообогревателя, причиной пожара мог стать аварийный режим его работы», — уточняет представитель следственного ведомства Наталия Рудник.
Пострадавшая волгоградка остается в больнице. Она отравилась угарным газом.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о гибели женщины в пожаре в пятиэтажном доме на улице Пушкина в городе Волжском.