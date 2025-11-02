В Слониме горело общежитие: работники МЧС спасли мужчину

О пожаре сообщила система передачи извещений о ЧС «Молния». Пожарная автоматика сработала в одном из общежитий города 2 ноября в 7.32. «Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окон блока, расположенного на третьем этаже, выбивалось пламя, на подоконнике находился мужчина. По трехколенной лестнице спасатели помогли ему спуститься на землю и предали медикам. Спасенного госпитализировали», — рассказали подробности в МЧС.