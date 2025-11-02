Ричмонд
В Слониме горело общежитие: работники МЧС спасли мужчину

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в общежитии в Слониме. Работники МЧС спасли мужчину, оказавшегося в огненной ловушке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

О пожаре сообщила система передачи извещений о ЧС «Молния». Пожарная автоматика сработала в одном из общежитий города 2 ноября в 7.32. «Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окон блока, расположенного на третьем этаже, выбивалось пламя, на подоконнике находился мужчина. По трехколенной лестнице спасатели помогли ему спуститься на землю и предали медикам. Спасенного госпитализировали», — рассказали подробности в МЧС.

Услышав звуки пожарной сигнализации, жильцы покинули здание общежития. Пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работали пять единиц техники МЧС.

Специалисты выясняют причину случившегося.