Крупную кражу раскрыли в Беларуси по горячим следам

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Крупная кража раскрыта по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Как уточнили в ведомстве, о пропаже из дома 180 тысяч долларов сообщил 68-летний житель Воложинского района.
«Сыщики в течение суток задержали подозреваемого», — говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, 31-летний минчанин, ранее работавший у потерпевшего, знал, где тот хранит ключ от входной двери. Когда хозяина не было дома, он проник в жилье и забрал сбережения.
Пенсионер не сразу обнаружил пропажу, фигурант успел израсходовать часть денег. Он приобрел дорогую машину, мотоцикл, экипировку, еще часть суммы потратил на развлечения и аренду транспорта.
Однако большую часть сотрудники МВД изъяли и вернули потерпевшему.
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.