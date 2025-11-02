Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную кражу раскрыли в Беларуси по горячим следам

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Крупная кража раскрыта по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Как уточнили в ведомстве, о пропаже из дома 180 тысяч долларов сообщил 68-летний житель Воложинского района.

«Сыщики в течение суток задержали подозреваемого», — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, 31-летний минчанин, ранее работавший у потерпевшего, знал, где тот хранит ключ от входной двери. Когда хозяина не было дома, он проник в жилье и забрал сбережения.

Пенсионер не сразу обнаружил пропажу, фигурант успел израсходовать часть денег. Он приобрел дорогую машину, мотоцикл, экипировку, еще часть суммы потратил на развлечения и аренду транспорта.

Однако большую часть сотрудники МВД изъяли и вернули потерпевшему.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.