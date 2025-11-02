Ричмонд
Дальнобойщику из Чувашии стало плохо на трассе в Воронежской области

На помощь мужчине пришли сотрудники ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

В субботу на 617 км автодороги Москва-Астрахань на территории Воронежской области водитель, ехавший из Чувашии, почувствовал себя плохо. Мужчина срочно остановился на обочине. Увидев экипаж полицейских, дальнобойщик обратился к ним за помощью.

— Мужчину трясло, — рассказал старший инспектор ГИБДД Павел Щербатых. — Он померил давление — тонометр был у него с собой. Аппарат показал верхнее давление 237 миллиметров ртутного столба. Мы попытались позвонить в скорую помощь, но связи на трассе нет. Поняли, что нужно действовать быстро.

Дальнобойщика посадили его в патрульную машину и за пять минут доставили в районную больницу. Там его приняли врачи и оказали всю необходимую помощь, пока инспекторы ждали, чтоб доставить пациента назад к его машине.