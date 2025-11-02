Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева

В воскресенье в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство об аресте Акоева, которому уже предъявили обвинение. В пресс-службе судов со ссылкой на следствие уточняли, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище «Гия Свердловский», занимает «высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области». По версии органов предварительного расследования, сообщал суд, он имеет уголовный статус так называемого «вора в законе». Правоохранительные органы пока не комментировали журналистам его задержание и дело.