Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета Акоева

«Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря», — говорится в сообщении.
В воскресенье в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство об аресте Акоева, которому уже предъявили обвинение. В пресс-службе судов со ссылкой на следствие уточняли, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище «Гия Свердловский», занимает «высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области». По версии органов предварительного расследования, сообщал суд, он имеет уголовный статус так называемого «вора в законе». Правоохранительные органы пока не комментировали журналистам его задержание и дело.
Акоева в СМИ называют «племянником Деда Хасана», отмечалось, что в пятницу его задержали в одном из элитных жилых комплексов столицы Урала, а из колонии он освободился в 2017 году, где отбывал наказание за групповой грабеж.
В мае Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального «авторитета» Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.