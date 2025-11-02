Держали неделю и избивали: в Челябинске задержана группа вымогателей

В Ленинском районе Челябинска задержаны четверо местных жителей за похищение человека и вымогательство восьми миллионов рублей. Как сообщает СК по Челябинской области, подозреваемым от 26 до 33 лет.
Согласно материалам дела, в период с февраля по сентябрь 2024 года обвиняемые, действуя сообща, систематически требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. В марте они похитили парня на автомобиле и неделю держали его в одном из домов, при этом избивали. В мае преступники потребовали деньги у 48-летней матери потерпевшего, угрожая насилием.
— Преступление раскрыто сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативными службами ГУ МВД, — рассказали в пресс-служба СК. — Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии.
В настоящее время следствие продолжает собирать и закреплять доказательства, также предстоит установить других возможных участников преступной группы.