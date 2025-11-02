В Новотроицке перед судом предстанет бывший руководитель управляющей компании

Кроме того, по данным следствия, руководитель использовал свое служебное положение, чтобы получить от администрации Новотроицка 740 тыс. руб. путем предоставления мнимых договоров оказания услуг по поддержанию в надлежащем состоянии жилых помещений, которые фактически не выполнялись.
«Полученные от граждан денежные средства должностное лицо тратило на личные нужды, что повлекло ликвидацию фирмы», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) направлено в суд.
На имущество обвиняемого стоимостью 3 млн руб. наложен арест.