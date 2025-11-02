Ричмонд
В Новотроицке перед судом предстанет бывший руководитель управляющей компании

В Новотроицке бывший генеральный директор компании, под управлением которой находились дома на улицах Пушкина, Комарова и Черемных, обвиняется в бездействии, повлекшем значительный износ коммуникаций и признание домов непригодными для проживания.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, по данным следствия, руководитель использовал свое служебное положение, чтобы получить от администрации Новотроицка 740 тыс. руб. путем предоставления мнимых договоров оказания услуг по поддержанию в надлежащем состоянии жилых помещений, которые фактически не выполнялись.

«Полученные от граждан денежные средства должностное лицо тратило на личные нужды, что повлекло ликвидацию фирмы», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) направлено в суд.

На имущество обвиняемого стоимостью 3 млн руб. наложен арест.