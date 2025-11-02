В Новотроицке перед судом предстанет бывший руководитель управляющей компании

Кроме того, по данным следствия, руководитель использовал свое служебное положение, чтобы получить от администрации Новотроицка 740 тыс. руб. путем предоставления мнимых договоров оказания услуг по поддержанию в надлежащем состоянии жилых помещений, которые фактически не выполнялись.