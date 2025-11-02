В ЛНР из-за атак дронов без света остаются более 6,5 тыс. абонентов

«В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) на энергетическую инфраструктуру. По резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов. Без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа», — написал он в Telegram-канале.