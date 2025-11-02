Два человека погибли на пожаре в деревне Болотниково в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, пожар произошел ночью в жилом доме. Площадь пожара составила 101 кв. метр. Судя по опубликованным фотографиям, в доме обгорели стены и кровля. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания.
Напомним, недавно деревянный дом загорелся на улице Усиевича в Нижнем Новгороде 28 октября. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а вечером 29 октября в пятиэтажном доме на улице Львовской в Нижнем Новгороде произошел хлопок газо-воздушной смеси. К счастью, серьезных повреждений это не вызвало.