В Иркутской области пенсионерку сбил поезд, женщина умерла в больнице

В Братском районе Иркутской области на перегоне между станциями Галачинский и Падунские Пороги Восточно-Сибирской железной дороги произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР, грузовой поезд насмерть сбил женщину на 223 километре пути.