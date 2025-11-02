Ричмонд
В Иркутской области пенсионерку сбил поезд, женщина умерла в больнице

Трагедия призошла между станциями Галачинский и Падунские Пороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе Иркутской области на перегоне между станциями Галачинский и Падунские Пороги Восточно-Сибирской железной дороги произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР, грузовой поезд насмерть сбил женщину на 223 километре пути.

— Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, — поделились правоохранители.

В настоящее время Братский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение о дальнейшем ходе расследования.