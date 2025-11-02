Ричмонд
Бродячая собака напала на двухлетнего малыша в Симферополе

В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

Бродячая собака напала на двухлетнего малыша в Симферополе, сообщает Следком Крыма и Севастополя.

По поручению руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Терентьева возбуждено уголовное дело по факту получения травм 2-летним ребенком на улице Залесской в Симферополе в результате нападения на него бродячей собаки.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия. Будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных», — уточнили в ведомстве.