В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Кировском районе в городе Старый Крым произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, сообщают в МВД России по республике.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.

«В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

