В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 210930 двигался по улице Ленина в направлении улицы Стамова. Вблизи дома № 38 он наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны перехода.
«В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — сообщили в полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ не имел водительского удостоверения. В связи с этим на его мать составлен административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления».
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Севастополе 86-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля на дороге Севастополь — Инкерман.