Lubecker Nachrichten: на севере ФРГ произошел пожар в школе

По информации издания, сигнал о пожаре поступил около 05:50 (07:50 мск). По первоначальным данным, горит корпус, где расположены кабинеты химии и физики. На место происшествия прибыли около 140 пожарных. «Нам удалось предотвратить распространение огня на главное здание, однако дым окутывает все этажи и почти все помещения», — отметил представитель пожарной службы.