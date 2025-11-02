Ричмонд
Над бельгийской военной базой заметили дроны

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Три больших дрона были замечены над бельгийской военной базой Кляйне Брогель, где, предположительно, находится ядерное оружие США, средство РЭБ не сработало, сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.

Источник: © РИА Новости

В 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix («Действие ради мира») сообщала о проведении акции протеста рядом с военной авиабазой в Клайне Брогель, где, как считают активисты, может храниться американское ядерное оружие.

«Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а чёткая миссия по наблюдению Кляйне Брогель», — сказано в публикации.

По данным министра, военные использовали средство РЭБ против этих дронов, но оно не сработало.

«Полицейские вертолеты и машины преследовали беспилотники, но потеряли их, проехав много километров к северу. Расследование продолжается», — уточнил Франкен.

Ранее глава МО Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.