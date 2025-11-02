В Ростове-на-Дону после падения БПЛА ввели режим ЧС в зоне повреждений

Ранее он опубликовал информацию о том, что в связи с атакой в Первомайском районе произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено. Пострадавших жителей нет. Также ударной волной выбило стекла в детском саду.
«Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. проведено предварительное визуальное обследование прилегающих территорий места происшествия. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал мэр.