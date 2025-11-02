Ричмонд
В Ростове-на-Дону после падения БПЛА ввели режим ЧС в зоне повреждений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе на территории, где был нанесен ущерб от падения БПЛА. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он опубликовал информацию о том, что в связи с атакой в Первомайском районе произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено. Пострадавших жителей нет. Также ударной волной выбило стекла в детском саду.

«Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. проведено предварительное визуальное обследование прилегающих территорий места происшествия. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал мэр.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
