Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах

Туристы попали под лавину 1 ноября во время восхождения по горному массиву Ортлес, неподалеку от Фертайншпитце (также известная как Чима Вертана) высотой более 3500 м. Восхождение независимо друг от друга совершали три группы: одна в составе трех человек и две из двух человек каждая. Двоим выжившим удалось связаться с экстренными службами. После мужчин доставили на вертолете в больницу Больцано.