Гражданка Молдовы погибла в Италии: Ее автомобиль врезался в школьный автобус с детьми

Наша соотечественница скончалась на месте, один из школьников в автобусе получил лёгкие травмы.

Источник: Комсомольская правда

51-летняя гражданка Молдовы погибла в Италии, врезавшись в школьный автобус. Трагический инцидент произошел 30 октября в коммуне Вигазьо в Вероне.

Мариана Кэлдэруш работала в супермаркете и возвращалась на работу после обеденного перерыва, когда ее машина лоб в лоб столкнулась с автобусом, в котором находилось около 10 детей. Результат алкотеста показал, что водитель был трезв.

Авария произошла примерно в полутора километрах от того места, куда должна была прибыть Мариана, отмечает издание L'Arena.

Женщина скончалась на месте, один из школьников в автобусе получил лёгкие травмы.

