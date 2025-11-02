Гражданка Молдовы погибла в Италии: Ее автомобиль врезался в школьный автобус с детьми

51-летняя гражданка Молдовы погибла в Италии, врезавшись в школьный автобус. Трагический инцидент произошел 30 октября в коммуне Вигазьо в Вероне.
Мариана Кэлдэруш работала в супермаркете и возвращалась на работу после обеденного перерыва, когда ее машина лоб в лоб столкнулась с автобусом, в котором находилось около 10 детей. Результат алкотеста показал, что водитель был трезв.
Авария произошла примерно в полутора километрах от того места, куда должна была прибыть Мариана, отмечает издание L'Arena.
Женщина скончалась на месте, один из школьников в автобусе получил лёгкие травмы.
