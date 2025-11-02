МЧС: 42 уральца погибли в результате инцидентов на тонком льду

С сегодняшнего дня спасатели будут патрулировать берега водоемов и проводить профилактические беседы с уральцами. Как сообщили в ведомстве, крепким является прозрачный лед голубого оттенка. Если же поверхность рыхлая и имеет матово-белый или желтый колорит, то наступать на нее опасно. При этом специалисты подчеркивают, в конце осени и начале зимы даже зрительно прочный лед может быть хрупким и представлять угрозу для жизни.