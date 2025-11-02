МЧС: 42 уральца погибли в результате инцидентов на тонком льду

С сегодняшнего дня спасатели будут патрулировать берега водоемов и проводить профилактические беседы с уральцами. Как сообщили в ведомстве, крепким является прозрачный лед голубого оттенка. Если же поверхность рыхлая и имеет матово-белый или желтый колорит, то наступать на нее опасно. При этом специалисты подчеркивают, в конце осени и начале зимы даже зрительно прочный лед может быть хрупким и представлять угрозу для жизни.
По данным МЧС, самый хрупкий лед располагается у мостов, водосбросов, в местах нахождения подводных ключей или в участках рек с быстрым течением. Толщина замерзшей поверхности должна составлять как минимум 10 сантиметров, чтобы по ней можно было спокойно передвигаться — это правило касается пресных водоемов. Если речь идет о соленой воде, тогда безопасным является 15-сантиметровый слой льда.
В МЧС просят не выходить на лед ночью, в туман, дождь или снегопад, определять толщину покрытия, ударяя по нему ногами. Кроме этого, спасатели настоятельно запрещают оставлять несовершеннолетних без присмотра возле замерзшего водного объекта.