За неоднократное вождение в пьяном виде южноуралец лишился своей иномарки

Автомобиль Мицубиси Лансер конфискован в доход государства.

В Верхнем Уфалее мужчина лишился иномарки за неоднократное вождение в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговором Верхнеуфалейского городского суда местный житель осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Южноуралец в 2024 году привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения не имея права управления, однако вновь сел за руль пьяным.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Иномарка конфискована в доход государства.