В порту Кавказ на Кубани загорелся буксир

В порту Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края, 2 ноября загорелся буксир. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Ведомство проводит проверку по факту пожара. Решение о мерах реагирования будет принято по результатам проверки. Причина возгорания не называется. По предварительным данным, пострадавших нет.
Порт Кавказ занимает второе место по грузообороту в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.
Напомним, в ночь на 2 ноября при атаке БПЛА на Туапсе в морском порту были повреждены два гражданских зарубежных судна. Также повреждения получили танкер и нефтеналивной терминал порта, на которые упали обломки сбитых дронов. Пострадавших нет.
