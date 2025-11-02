Воронежец получил 6 лет колонии после гибели подростка в ДТП со снегоболотоходом

В поездку мужчина отправился вместе с сыном своего друга. Во время движения на большой скорости водитель не справился с управлением и протаранил забор.



При установлении обстоятельств аварии выяснилось, что виновника случившегося за несколько месяцев до этого на два года лишили прав. Однако это не помешало ему сесть за руль.



Рамонский районный суд признал подсудимого виновным по ч.4 ст. 264 УК РФ. Свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Помимо прочего его лишили права управление транспортным средствами на три года. Максимальное наказание по данной статье, отметим, могло составить до 12 лет лишения свободы.