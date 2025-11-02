Заместителей гендиректора Серовского мехзавода отправили под домашний арест

В Серовском районном суде избрали меру пресечения двум заместителям гендиректора «Серовского механического завода» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.
— Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более 1 миллиона рублей, — сообщает официальный канал судов Свердловской области.
Следователь ходатайствовал о содержании обвиняемых под стражей. Но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 декабря включительно.