Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместителей гендиректора Серовского мехзавода отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения для двух замов гендиректора Серовского мехзавода.

Источник: официальный канал судов Свердловской области

В Серовском районном суде избрали меру пресечения двум заместителям гендиректора «Серовского механического завода» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

— Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более 1 миллиона рублей, — сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Следователь ходатайствовал о содержании обвиняемых под стражей. Но суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 декабря включительно.