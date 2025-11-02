На пожаре в пятиэтажке на Гудованцева в Казани погиб мужчина

По информации ГУ МЧС России по РТ, с верхних этажей при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасли пятерых жильцов, они не пострадали. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из горящей пятиэтажки эвакуировались 15 человек.