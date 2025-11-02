Ричмонд
На пожаре в пятиэтажке на Гудованцева в Казани погиб мужчина

В пятиэтажном жилом доме коридорного типа на улице Гудованцева, 22 в Казани случился пожар. Очаг возгорания находился в комнате на втором этаже.

Источник: МЧС РФ

По информации ГУ МЧС России по РТ, с верхних этажей при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасли пятерых жильцов, они не пострадали. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из горящей пятиэтажки эвакуировались 15 человек.

На пятом этаже пожарные обнаружили 43-летнего пострадавшего мужчину, его передали медикам. К сожалению, мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидирован на площади 20 квадратов. Специалистам предстоит установить причину происшествия.