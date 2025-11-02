Ричмонд
Торговали с машин на перекрестке: прокуратура разогнала незаконных торговцев на проспекте Победы

В Челябинске зачистили нелегальный рынок на пересечении Победы и Чичерина.

Источник: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинска повторно пресекла незаконную уличную торговлю на проспекте Победы. На пересечении с улицей Чичерина торговцы много лет раскладывают товар прямо на островках безопасности и тротуарах.

Мероприятие проводилось с привлечением сотрудников полиции, ГИБДД и городской администрации. Проверка показала, что нелегалы торгуют с машин без согласования с районной администрацией и не имеют статус индивидуального предпринимателя.

— В отношении четырех граждан составлены административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ (незаконное предпринимательство) и закону Челябинской области об административных правонарушениях (торговля в неустановленном месте), — сообщает прокуратура региона.

Так, рейд прокуратура уже проводила 9 октября 2025 года. Торговцев также разогнали. Сейчас территорию снова зачистили.