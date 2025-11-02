Ричмонд
В Новокуйбышевске водитель «Шевроле Нивы» сбил пенсионерку

83-летняя женщина попала в больницу после того, как ее сбил водитель «Шевроле Нивы».

Источник: ГУ МВД по Самарской области

На улице Дзержинского в Новокуйбышевске 64-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил пожилую женщину. Произошло это в районе 15:30 в субботу, 1 ноября 2025 года. 83-летняя женщина шла по парковке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«При движении задним ходом около дома № 6 водитель наехал на женщину-пешехода», — уточнили в полиции.

Пенсионерку увезли в больницу. Врачи ее осмотрели и госпитализировали. Полиция сейчас проводит проверку ДТП.

Напомним, в Сызрани в аварии травмы получил 22-летний водитель. Он на «Ладе Калине» не заметил железобетонный блок, врезался в него и улетел в яму, которую вырыли коммунальные службы.